MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης Γιατί να υπάρχει άντρας παλιάς και νέας κοπής; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Πάνος Καλίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το νέο του τραγούδι που κυκλοφόρησε, ενώ τόνισε πως ο ίδιος δεν αισθάνεται άντρας παλαιάς κοπής.

«Το νέο μου τραγούδι “Κόλλημα” κυκλοφορεί από τη Heaven και είναι ένα χαρούμενο τραγούδι. Η μεγαλύτερη καψούρα μου είναι η δουλειά μου. Μέσα από αυτή είμαστε καλά και σαν οικογένεια», είπε αρχικά ο Πάνος Καλίδης.

Ο Πάνος Καλίδης είπε στη συνέχεια: «Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας.

Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μαλ… που μπορείς να κάνεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Penélope Cruz – Javier Bardem: Σπάνια έξοδος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Παρίσι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου, δεν τον άφησα από κοντά μου ούτε λεπτό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χωρίς νερό αύριο για τέσσερις ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο: Υποψήφιος βουλευτής μπήκε στο γήπεδο και γρονθοκόπησε διαιτητή – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Φολέγανδρος: Βίντεο με το πλοίο “Αικατερίνη” να δίνει μάχη με τα κύματα για να δέσει στο λιμάνι του νησιού