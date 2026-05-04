Πάνος Καλίδης Γιατί να υπάρχει άντρας παλιάς και νέας κοπής; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα
Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Πάνος Καλίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το νέο του τραγούδι που κυκλοφόρησε, ενώ τόνισε πως ο ίδιος δεν αισθάνεται άντρας παλαιάς κοπής.
«Το νέο μου τραγούδι “Κόλλημα” κυκλοφορεί από τη Heaven και είναι ένα χαρούμενο τραγούδι. Η μεγαλύτερη καψούρα μου είναι η δουλειά μου. Μέσα από αυτή είμαστε καλά και σαν οικογένεια», είπε αρχικά ο Πάνος Καλίδης.
Ο Πάνος Καλίδης είπε στη συνέχεια: «Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας.
Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μαλ… που μπορείς να κάνεις».
