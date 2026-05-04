Σία Κοσιώνη: Θρίλερ με το συμβόλαιό της – Τι πραγματικά συμβαίνει με τον ΣΚΑΪ

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και θέλουν τη συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ να οδηγείται σε οριστικό ναυάγιο, η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbeast, οι δύο πλευρές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή φάση διαπραγματεύσεων, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Το συμβόλαιο της κεντρικής παρουσιάστριας του σταθμού ολοκληρώνεται τυπικά τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχει η προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Η συγκεκριμένη ρήτρα ενεργοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινή επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής, οι συζητήσεις ανάμεσα στον σταθμό και τη δημοσιογράφο συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχει επέλθει οριστική ρήξη ή συμφωνία.

Αν και οι πιθανότητες να μην βρεθεί κοινός τόπος στο τέλος της διαδρομής είναι υπαρκτές, τη δεδομένη στιγμή οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει σε ναυάγιο. Παράλληλα, ενώ ήδη ακούγονται ονόματα πιθανών αντικαταστατριών για τη θέση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών με την παρουσιάστρια.

Τα σενάρια περί «αμετάκλητης απόφασης»

Την ίδια ώρα, διαφορετικά ρεπορτάζ παρουσιάζουν μια πιο σκοτεινή εικόνα για το μέλλον της Σίας Κοσιώνη στο Νέο Φάληρο. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, φέρεται να ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αμετάκλητη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η δημοσιογράφος, ζήτησε να συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του καναλιού, Γιάννη Αλαφούζο. Το αίτημα αυτό, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό», δεν έγινε δεκτό, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως το ζήτημα δεν είναι οικονομικής φύσεως, αλλά «το ρήγμα φαίνεται πως είναι βαθύτερο».

Η Σία Κοσιώνη αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πιο ισχυρά στελέχη του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες θα κρίνει αν η παρουσιάστρια θα παραμείνει στο τιμόνι της ενημέρωσης ή αν θα υπάρξει αλλαγή φρουράς μετά από 20 χρόνια σταθερής παρουσίας.

