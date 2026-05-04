Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για τις 8 και 9 Μαΐου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία για ενόψει των εορτών για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός ενόψει των εορτασμών, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Ανακοινώνεται εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου προς τιμήν του εορτασμού της Νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», αναφέρει συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.