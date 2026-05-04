Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (04/05), στις 14:09 (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Σουλάτ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 33 χιλιόμετρα.
🔔#Earthquake (#lindol) M3.2 occurred 23 km NW of #Borongan (#Philippines) 23 min ago (local time 14:13:37). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/houhzQXCod
🖥https://t.co/Bkk3nneihl pic.twitter.com/fS8WUKg2GB— EMSC (@LastQuake) May 4, 2026
