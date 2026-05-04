Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (04/05), στις 14:09 (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Σουλάτ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 33 χιλιόμετρα.