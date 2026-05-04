ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε για τρίτη φορά φέτος τον Ολυμπιακό (μια και στο Κύπελλο), έμεινε ζωντανός στη μάχη του CHL και έβγαλε αντίδραση μια εβδομάδα μετά το σοκ της απώλειας του Κυπέλλου.

Ήταν μια νίκη που ήθελε ο Δικέφαλος και η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ μέσα από το βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα, μεταφέρει σε εκείνους που δεν μπόρεσαν να βρεθούν στις κερκίδες όλα όσα δεν είδαν μέσα από τον τηλεοπτικό φακό.

Το ξέσπασμα από τον πάγκο σε κάθε γκολ της ομάδας, εικόνες από τις κερκίδες, η αγκαλιά του Λουτσέσκου σε Τάισον και Κωνσταντέλια όταν έγιναν αλλαγή, τα μπράβο στον Γερεμέγεφ, το τετ α τετ του Ζίβκοβιτς με τον Βιεϊρίνια με το τέλος του αγώνα και φυσικά το βλέμμα στον ουρανό του Λουτσέσκου όταν τέλειωσε το ματς λίγο πριν αγκαλιάσει τον Μεντιλίμπαρ.

