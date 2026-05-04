Θεσσαλονίκη: Προειδοποίηση για ηλεκτρονική απάτη με ψευδή μηνύματα για παραβάσεις από τον δήμο – Μεγάλη προσοχή!

Σε επιφυλακή καλούνται να βρίσκονται οι πολίτες, καθώς καταγράφονται τις τελευταίες ώρες περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με τη χρήση παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται να προέρχονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, επιτήδειοι αποστέλλουν μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, στα οποία γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενες παραβάσεις, συνοδευόμενες από σύνδεσμο που οδηγεί σε ιστοσελίδα η οποία μιμείται τα στοιχεία του Δήμου. Στην εν λόγω σελίδα εμφανίζονται ακόμη και διακριτικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και κωδικός RF για δήθεν πληρωμή οφειλής.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, τόσο τα μηνύματα όσο και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι απολύτως παραπλανητικά και έχουν ως στόχο την παράνομη απόσπαση χρημάτων από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή, καλώντας τους πολίτες να μην προχωρούν σε καμία πληρωμή μέσω τέτοιων συνδέσμων. Υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Δήμου, η οποία απαιτεί σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς της ΑΑΔΕ.

Για το περιστατικό έχει ήδη υπάρξει ενημέρωση των αρμόδιων διωκτικών αρχών, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης ευρύτερης κλίμακας.