Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το sms που στέλνουν επιτήδειοι για δήθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης – Δείτε φωτό

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα το sms που στέλνουν οι απατεώνες που προσπαθούν να “ψαρέψουν” ανυποψίαστους πολίτες με δήθεν τροχονομική παράβαση.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Οι πολίτες καλούνται:

  • να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
  • να μην πατούν τον σύνδεσμο,
  • να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται το μήνυμα, όπως αυτό αποστέλλεται:

