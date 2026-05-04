Μπομπ Κατσιώνης: Έλεγα στις πρώην μου ότι η Ευρυδίκη ήταν ο στόχος μου και τρελαίνονταν

Ακόμα και στις πρώην συντρόφους του εξέφραζε ο Μπομ Κατσιώνης την επιθυμία του που είχε να βρεθεί κάποια στιγμή στο πλευρό της Ευρυδίκης. Όπως είπε ο μουσικός και σύζυγος της τραγουδίστριας, αναγνώριζε ότι περνούσε καλά με την εκάστοτε γυναίκα με την οποία βρισκόταν σε σχέση. Παρόλα αυτά, δεν έκρυβε ότι στόχος του ήταν στο μέλλον να γινόταν ζευγάρι με την Ευρυδίκη.

Μιλώντας για εκείνη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 3 Μαΐου, ο Μπομπ Κατσιώνης ρωτήθηκε αν σκεφτόταν από νεαρή ηλικία ότι θα ήθελε να υπάρξει σε σχέση μαζί της. Τότε ο μουσικός αποκάλυψε πως δεν δίσταζε να το λέει και στις συντρόφους του, πράγμα που της εξόργιζε.

«Ήμουν ένα παιδάκι που η μητέρα μου έβλεπε Eurovision και ξαφνικά βλέπω τη Eurovision. Έλεγα στις πρώην μου ”καλά είμαστε, αλλά η Ευρυδίκη είναι ο στόχος μου” και τρελαίνονταν», είπε χαρακτηριστικά.