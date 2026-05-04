Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό

THESTIVAL TEAM

Για όλους και για όλα μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά και την εκπομπή «Buongiorno».

«Επτά δεκαετίες είμαι στο… πάλκο. Πέταξα την πιπίλα νωρίς, γιατί δεν είχα θήκη να την βάλω», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς για την καριέρα του.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε στη συνέχεια για το GNTM: «Νομίζω θα είναι μαζί μας και η Μπέττυ Μαγγίρα. Το GNTM είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα, είναι 12ωρα τα γυρίσματα. Στο bootcamp μπορεί να είναι και 20 ώρες. Είπα πως εμείς πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια που να είναι η σημερινή πνοή της μόδας. Το φορμάτ είναι παλιακό.

Εγώ τι θέλω; Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό. Αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει να είναι το κορίτσι που έχει μεγάλο στήθος και πωπό. Αυτά είναι καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο. Δεν θέλουμε ακρωτήρια, εμείς θέλουμε ευθείες. Θέλουμε ωραία παραλία».

Όσο για τις δηλώσεις του για την Μαρίνα Σταυράκη και τις μαϊμού τσάντες, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Είπα ένα αστείο, επειδή η ίδια έχει πει ότι έχει ψεύτικες τσάντες. Το να κρατάς τσάντες μαϊμούδες δεν είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μεγάλων εταιρειών».

Για την Άννα Βίσση που παρεξηγήθηκε με την κριτική του, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Όταν μία καλλιτέχνιδα θέλει να είναι fashion icon πρέπει να δέχεται την κριτική. Η Άννα Βίσση είναι μία ερμηνεύτρια τρομερή, έχει μία εκθαμβωτική προσωπικότητα. Ήταν όμως αδικημένο το look».

Τέλος, για την περίφημη δήλωσή του σχετικά με τη σύνταξή του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Αυτά τα λεφτά που θα έπαιρνα θα τα έδινα σε ένα φιλόπτωχο ταμείο, όμως αυτό δεν γράφτηκε ποτέ».

