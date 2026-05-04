Λιβάνιος: Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πύλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της επικράτειας εκλογείς

Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πύλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της επικράτειας εκλογείς, βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, με αφορμή τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για το κόστος καμπάνιας για την επιστολική ψήφο. Θα υπάρξει πρόνοια για ενισχυμένες εγγυήσεις ασφαλείας, θα υπάρχουν και νέοι τρόποι πιστοποίησης, όποιος δεν έχει διαπιστευτήρια taxis θα μπορεί να κάνει εγγραφή με αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας και με δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας σε πραγματικό χρόνο, είπε ο υπουργός Εσωτερικών και σημείωσε ότι είναι κεντρικό ζητούμενο για τη δημοκρατία να πειστούν όσοι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκλογείς, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν εκλογικό δικαίωμα και γι΄αυτό η συμμετοχή τους στην εκλογή θα τους κάνει πιο ενεργά μέλη στο εκλογικό σώμα και βεβαίως να ορίσουν με την ψήφο τους και τις τύχες του τόπου, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα επιλέγουν», είπε ο Θοδωρής Λιβάνιος και τόνισε ότι το υπουργείο είναι στη διάθεση κάθε κόμματος για τα ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας και οποιαδήποτε πληροφορία. Σημείωσε πάντως ότι το μοντέλο της διακομματικής επιτροπής μπορεί να λειτουργήσει και γι΄αυτό μόλις είναι έτοιμη η πύλη των υποψηφίων, θα κληθούν από το υπουργείο Εσωτερικών οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ώστε να ενημερωθούν και με τη σειρά τους να ενημερώσουν τα μέλη τους στο εξωτερικό ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής.

Aπαντήσεις για τις «απευθείας αναθέσεις ύψους 8.540.032,26 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στην καμπάνια για την επιστολική ψήφο, με πρόσκληση των ίδιων εταιρειών και σταθερό ανάδοχο», ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος που παρατήρησε ότι «και στην περίπτωση της διαχείρισης των πόρων για την επιστολική ψήφο υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και αυτό είναι η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επαναλαμβανόμενη, κλειστή πρόσκληση των ίδιων οικονομικών φορέων και τη σταθερή επικράτηση ενός αναδόχου, του ίδιου αναδόχου στην προκειμένη περίπτωση, γεγονός που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες προσχηματικού ανταγωνισμού και καταστρατήγησης του σκοπού της διαδικασίας».

«Με αφορμή τις κλειστές προσκλήσεις και τις απευθείας αναθέσεις των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την καμπάνια ενημέρωσης, για ποιον λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε επί τριετία να προσκαλεί τις ίδιες συγκεκριμένες εταιρείες για την υλοποίηση του ίδιου κατ’ ουσίαν αντικειμένου, αντί να προχωρήσετε σε μια ανοικτή και διεθνή ανταγωνιστική διαδικασία», είπε ο βουλευτής απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών.

«Όλες οι εκλογικές δαπάνες -το γνωρίζετε, επειδή είστε έμπειρος και αυτοδιοικητικά ήσασταν και αντιπεριφερειάρχης, που είχε υπό την ευθύνη του τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αν θυμάμαι καλά- όλες οι διενέργειες, οι δαπάνες των εκλογών γίνονται με απευθείας ανάθεση, για λόγους οι οποίοι έχουν εξηγηθεί πάρα, πάρα πολλές φορές», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και υπενθύμισε ότι ο ν.4648/2019 δίνει τη δυνατότητα να γίνονται με την εξαιρετική διαγωνιστική διαδικασία οι αναθέσεις για την ενημέρωση των εκλογέων, «το οποίο έχει γίνει παγίως, τουλάχιστον από το 1994». «Να υπενθυμίσω -για παράδειγμα- ότι και το 2010 και το 2014 και το 2019 γινόντουσαν αναθέσεις για την ενημέρωση των εκλογέων. Ποια ήταν μεγάλη διαφορά; Η μεγάλη διαφορά είναι ότι έπρεπε να κάνουμε ένα κομμάτι δημιουργικών, το οποίο είναι περίπου στις 300.000, και όλο το άλλο δεν ήταν η δαπάνη του αναδόχου ή προμήθεια υπηρεσιών, αλλά ήταν ουσιαστικά το media plan της καμπάνιας. Και τι ήταν το media plan; Έπρεπε να ενημερωθούν άνθρωποι, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Η πλειονότητα, ήταν για διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε πλατφόρμες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, τύπου YouTube, ήταν ένα μικρό κομμάτι σε κανάλια, τα οποία εκπέμπουν νόμιμα στο εξωτερικό, όπως το ERT World, ήταν σε ομογενειακά μέσα, είτε ραδιόφωνο, είτε έντυπος Τύπος, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, είτε σε ραδιόφωνα. Αυτό όλο λοιπόν το κομμάτι, το οποίο ήταν η συντριπτική πλειονότητα της δαπάνης, ήταν μεταβιβαστική πληρωμή ουσιαστικά και έγινε για να ενημερωθούν οι εκλογείς», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Το 2023, πλησιάζοντας στις εθνικές εκλογές, έγινε μία νέα σύμβαση και το νέο εντελώς έργο, που ήταν το 2024, και αφορούσε και τους εντός και τους εκτός Ελλάδας, ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου η δαπάνη για την ενημέρωση, από την οποία το 1 εκατομμύριο ήταν εντός Ελλάδας, όσο περίπου ήταν για παράδειγμα η ανάθεση το 2019, και τα υπόλοιπα ήταν πάλι στο εξωτερικό, κυρίως σε media plan, σε μέσα του εξωτερικού, όπως έλεγε το media plan. Την πρώτη φορά, το 2021, ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση. Συμμετείχαν δύο εταιρείες, επιλέχθηκε η μία. Το 2023, επειδή ήταν συναφές το αντικείμενο, για να μην πληρωθούν εκ νέου δημιουργικά για το media plan, επιλέχθηκε η ίδια εταιρεία, και το 2024 πάλι ένα μικρό κομμάτι ήταν τα δημιουργικά, το βίντεο κ.λπ. και το άλλο κομμάτι ήταν η επικοινωνία, κυρίως στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω ότι ήταν 1 εκατομμύριο εντός Ελλάδας, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, και τα υπόλοιπα 4 περίπου, 3,5 εκατομμύρια, ήταν για το εξωτερικό», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και σημείωσε ότι αυτό έγινε επειδή να ενημερωθούν ιδίως οι εκλογείς στο εξωτερικό ότι υπάρχει νέος τρόπος άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, αφού υπήρχε η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου.