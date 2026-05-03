MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Άγκυρα: Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ λόγω τεχνικού προβλήματος

|
THESTIVAL TEAM

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα, έπειτα από απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με τη Γραμματεία Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Demócrata.

Η πτήση διεκόπη για λόγους ασφαλείας και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα με ελεγχόμενο τρόπο.

«Τεχνικό απρόοπτο» σύμφωνα με τις αρχές


Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αιτία της προσγείωσης ήταν ένα «τεχνικό απρόοπτο» κατά τη διάρκεια της πτήσης.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης ή την κατάσταση του αεροσκάφους, ενώ τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφάλειας στις κρατικές μετακινήσεις.

Σε επίσημη αποστολή προς Αρμενία
Ο Πέδρο Σάντσεθ ταξίδευε προς την Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μία σημαντική διεθνή συνάντηση στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται συνήθως με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας, τα οποία λειτουργούν υπό αυστηρούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους.

Πηγή: enikos.gr

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Σδούκου: Αναξιόπιστο το ΠΑΣΟΚ – Συμφώνησε για τις Ανεξάρτητες Αρχές και μετά αθέτησε τη συμφωνία

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Η απάντηση Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ: “Λυπόμαστε για την άρνηση να συμμετάσχει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κεραμέως για Rebrain Greece: Η Ελλάδα του 2026 προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Γερεμέγεφ ενόψει Ολυμπιακού: Δεν περιμένω εκπλήξεις, θα κερδίσει όποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά του

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Παρθένα Χοροζίδου για την εμφάνισή της στη Eurovision: Θα είμαστε χαρακτήρες στα χρώματα του πορτοκαλί, κάποια στιγμή θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού ταξίδεψαν στο Δολό Ιωαννίνων με τον γιο τους – Δείτε φωτογραφίες