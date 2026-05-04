Κατερίνα Παναγοπούλου – Το σπαρακτικό αντίο στον Γιάννη Κολοτούρα: “Πριν λίγο αποχαιρετήσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο”

Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κολοτούρα, γενικό διευθυντή και συνιδιοκτήτη της Zeus+Dione, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η ανκοργούμαν του MEGA μίλησε για έναν άνθρωπο σπάνιο, με καλοσύνη, αξιοπρέπεια και βαθιά ανθρωπιά, αποτυπώνοντας τον προσωπικό της πόνο για την απώλειά του.

«Πριν λίγο αποχαιρετήσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας κύριος, αξιοπρεπής, αξιόλογος, με τεράστια καρδιά και καλοσύνη, σπάνια περηφάνια και ανωτερότητα, μα πάνω από όλα με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά.

Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ. Ότι δεν θα πάμε τις ξένοιαστες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα κάνουμε μελλοντικά σχέδια, ότι δεν θα με συμβουλεύσεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα τη μεγάλη εικόνα και όσα αξίζουν πραγματικά. Ακόμα ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου. Ακόμα παίζω στο μυαλό μου σκηνές από το έργο μας και τρέχουν διαρκώς δάκρυα. Και αυτή τη φορά δεν μπορώ καν να σε πάρω να με παρηγορήσεις όπως πάντα.

Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις για πάντα μία μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μου την έσκασες τόσο νωρίς. “Ξέρεις εμείς οι αντικοινωνικοί δεν βάζουμε εύκολα ανθρώπους στη ζωή μας. Μα όταν το κάνουμε είναι για μια ζωή”, λέγαμε. Μου την έκανες σε αυτήν. Θα σε περιμένω όμως στην επόμενη αγαπημένε μου Γιάννη. Καλό σου ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες, που τόσο αγαπάς», έγραψε στην ανάρτησή της το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο Instagram.