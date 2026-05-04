Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής παρέας 10 ατόμων μετά το μαχαίρωμα 15χρονου – Δείτε βίντεο

Βίντεο με την στιγμή που η ομάδα 10 περίπου ατόμων προσπαθεί να διαφεύγει μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό ενός 15χρονου στο Νέο Κόσμο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες τρέπονται σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, επιχειρώντας να απομακρυνθούν από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την επίθεση φέρονται να ρώτησαν τον 15χρονο αν είναι από τη «Γούβα», στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο πιθανών διαφορών μεταξύ ομάδων από διαφορετικές περιοχές.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Νέο Κόσμο όπου σύμφωνα με τά όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε στον ανήλικο, τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον μηρό. Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ειδικότερα, στο Νοσοκομείο Παίδων μετέβη και ένας 14χρονος μαζί με τη μητέρα του, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα 10-15 ατόμων στο Παγκράτι, όταν δήλωσε ότι είναι από την περιοχή. Ο ίδιος δεν σχετίζεται με τον 15χρονο, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για την ίδια ομάδα δραστών.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία για την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων σε αστικές περιοχές.