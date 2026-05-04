MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής παρέας 10 ατόμων μετά το μαχαίρωμα 15χρονου – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο με την στιγμή που η ομάδα 10 περίπου ατόμων προσπαθεί να διαφεύγει μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό ενός 15χρονου στο Νέο Κόσμο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες τρέπονται σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, επιχειρώντας να απομακρυνθούν από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την επίθεση φέρονται να ρώτησαν τον 15χρονο αν είναι από τη «Γούβα», στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο πιθανών διαφορών μεταξύ ομάδων από διαφορετικές περιοχές.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Νέο Κόσμο όπου σύμφωνα με τά όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε στον ανήλικο, τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον μηρό. Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ειδικότερα, στο Νοσοκομείο Παίδων μετέβη και ένας 14χρονος μαζί με τη μητέρα του, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα 10-15 ατόμων στο Παγκράτι, όταν δήλωσε ότι είναι από την περιοχή. Ο ίδιος δεν σχετίζεται με τον 15χρονο, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για την ίδια ομάδα δραστών.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία για την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων σε αστικές περιοχές.

Νέος Κόσμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τασούλας: Η Ευρώπη καλείται να βρει λύσεις για την στρατηγική της αυτονομία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η ουκρανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε δεκάδες στρατιωτικούς αξιωματούχους που θεωρούνται ύποπτοι για διαφθορά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Όχι” από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στην ονοματοδοσία πάρκου σε “Γιάννης Μπουτάρης”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν διαγωνισμό λαϊκισμού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια