Βαλέρια Κουρούπη: Δεν είχα αγωνία να μιλήσω στον γιο μου για τον Μάριο

THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Δευτέρας (4/5), η Βαλέρια Κουρούπη και ο Μάριος Δερβιτσιώτης μίλησαν για τη σχέση τους, με την ηθοποιό να στέκεται στην απουσία αγωνίας και στην αίσθηση «αβίαστου» που τη χαρακτήρισε από την αρχή.

«Αγωνία; Εγώ τότε δεν είχα αγωνίες, γιατί, ξέρεις, άμα σε παίρνει ο έρωτας στην αρχή, νομίζεις ότι όλα είναι ωραία, και εύκολα, και ξεχνάς τα πρακτικά. Νομίζω ότι είναι και μια απάντηση στο ότι ήμασταν πολύ σίγουροι από την αρχή, να, ήταν μια σχέση που τώρα που το ρωτάς δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, που δεν είχε αγωνία. Κάπως γίνονταν τα πράγματα αβίαστα», είπε αρχικά η Βαλέρια Κουρούπη.

Και πρόσθεσε: «Εγώ τώρα με τον γιο μου, ας πούμε, δεν είχα όμως πραγματική αγωνία. Έκανα μια διαδικασία στο μυαλό μου πώς θα του το πω, γιατί ήταν μια καινούργια σχέση, και σημαντική, και όταν είδα ότι είναι πραγματικά και ισχύει και ήμασταν μαζί, τότε αποφάσισα να του το πω. Δεν είχα πραγματική αγωνία, γιατί με το παιδί μου έχω μια πολύ ωραία επικοινωνία και είχε δει και τον Μάριο στην τηλεόραση, και τον είχε πολύ συμπαθήσει. Οπότε το συζητήσαμε πολύ ωραία. Ένα θέμα που σκέφτηκα ήταν αυτό, χωρίς πολλή αγωνία, αλλά ήταν ένα θέμα που ήθελα να το διαχειριστώ σωστά».

«Όταν τα πράγματα είναι να γίνουν ωραία, κάπως γίνονται αβίαστα. Μεγαλώνοντας, θεωρώ ότι, και στις δουλειές ακόμα το κρίνω, μία δουλειά αν θα μου πάει καλά, από το πώς ξεκινάει. Ένα πράγμα που θα το κυνηγήσω πολύ, θα στραβώσει σε σημεία, δε ξέρω ότι δεν θα καταλήξει… Κάπως μας έχουν πάει πολύ ωραία», κατέληξε η Βαλέρια Κουρούπη.

