Πρόεδρος ΕΕΘ: Ανυπολόγιστες οι συνέπειες από το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο η Ryanair η κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη εκφράζει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, εξαπολύοντας πυρά κατά της Fraport για τις τιμολογιακές πολιτικές της υποστηρίζοντας πως προχωρά στην υποβάθμιση του αεροδρομίου “Μακεδονία”.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στη βάση της Ryanair ο κ. Μερελής τονίζει πως “μεταφράζεται κατευθείαν σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος”. “Επηρεάζεται και υποβαθμίζεται συνολικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, το εμπόριο, η εστίαση και οι υπηρεσίες, με μέγεθος συνεπειών που δεν μπορούν ακόμη να υπολογιστούν, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επαγγελματίες παλεύουν καθημερινά με τεράστια κόστη”, επισημαίνει επίσης ο πρόεδρος του ΕΕΘ.

Αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Fraport, ο κ. Μερελής ζητά να λυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά στη Ryanair σημειώνοντας ότι “κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών”.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες θέλουν τη Ryanair να κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο λόγω του ότι η Fraport προχωρά σε σημαντική αύξηση των χρεώσεων για την ανανέωση της σύμβασης με την αεροπορική εταιρεία.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΕΕΘ

“ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αρνητικών εξελίξεων άκρως ανησυχητικών για ολόκληρη την οικονομία του Νομού Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Οι τελευταίες πληροφορίες που αφορούν το αεροδρόμιο Μακεδονία μας βρίσκουν σε απόλυτη εγρήγορση και βαθιά προβληματισμένους.

Η πιθανότητα να χαθούν πτήσεις ή να υποβαθμιστεί μια τόσο κρίσιμη αεροπορική βάση όπως αυτή της Ryanair, η δεύτερη σε αριθμό πτήσεων εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία που συνδέει την πόλη μας με 33 προορισμούς και εποχικά με 36. Πραγματοποιώντας εκατοντάδες πτήσεις μηνιαίως, μεταφράζεται κατευθείαν σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος.

Επηρεάζεται και υποβαθμίζεται συνολικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, το εμπόριο, η εστίαση και οι υπηρεσίες, με μέγεθος συνεπειών που δεν μπορούν ακόμη να υπολογιστούν, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επαγγελματίες παλεύουν καθημερινά με τεράστια κόστη.

Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου πολύ νωρίτερα. Έχουμε αναδείξει αναλυτικά το πρόβλημα με τις τιμολογιακές πολιτικές της Fraport και έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο την κυβέρνηση για τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι υπερβολικές χρεώσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες μας. Η αγορά μας κινδυνεύει να πληρώσει ξανά έναν βαρύ λογαριασμό, με προεκτάσεις και στον κοινωνικό ιστό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, μια απώλεια που η Θεσσαλονίκη δεν έχει τα περιθώρια να υποστεί.

Το μήνυμά μας προς τη Fraport αλλά και προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Το αεροδρόμιο αποτελεί τον βασικό πνεύμονα ανάπτυξης και εξωστρέφειας της περιοχής μας.

Επαναλαμβάνουμε αυτό που έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν έχει πωληθεί, έχει παραχωρηθεί και κάθε υποβάθμιση του αποτελεί υποβάθμιση περιουσιακού στοιχείου της χώρας μας.

Κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Απαιτούμε άμεση διευθέτηση του ζητήματος και ξεκάθαρες λύσεις που θα προστατεύουν τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης”.