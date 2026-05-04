Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου – “Θα, θα, θα, θα, θα”

Την ρητορική της παροχολογίας που «φουντώνει» κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των εκλογών σχολίασε με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο κ. Λοβέρδος έβγαλε έναν διαφορετικό… λόγο καθώς στην ομιλία του κυριάρχησε μόνο το «θα».

«Θα, θα, θα, θα, θα» είπε στο φανταστικό κοινό ο Ανδρέας Λοβέρδος, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «χωρίς άλλα λόγια».