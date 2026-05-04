Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου – “Θα, θα, θα, θα, θα”
THESTIVAL TEAM
Την ρητορική της παροχολογίας που «φουντώνει» κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των εκλογών σχολίασε με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο κ. Λοβέρδος έβγαλε έναν διαφορετικό… λόγο καθώς στην ομιλία του κυριάρχησε μόνο το «θα».
«Θα, θα, θα, θα, θα» είπε στο φανταστικό κοινό ο Ανδρέας Λοβέρδος, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «χωρίς άλλα λόγια».
@aloverdos #aloverdos #fyp #mpesfy ♬ πρωτότυπος ήχος – Andreas Loverdos
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νέα Υόρκη: Ελληνικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην “καρδιά” της Times Square – Δείτε βίντεο
- Ανήλικα αδέλφια στο Λαύριο συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία – Παραποιούσαν φωτογραφίες κοριτσιών
- Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους για να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ