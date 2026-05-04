Με παραδοσιακή μουσική ρίχνει αυλαία σήμερα η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αυλαία ρίχνει σήμερα η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Η προγραμματισμένη εκδήλωση της Ανθοέκθεσης 2026 για την Πέμπτη 30 Απριλίου, αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεταφέρεται για σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την τελευταία και αποχαιρετιστήρια βραδιά της Ανθοέκθεσης 2026.

Με τη σημερινή εκδήλωση, η Ανθοέκθεση ολοκληρώνει το πρόγραμμά της, και ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό για την επόμενη χρονιά.

Η σημερινή τελευταία εκδήλωση της Ανθοέκθεσης περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική με τους: Κωστή Φωστηρόπουλο (φωνή – ακορντεόν), Αρετή Καμηλάκη (φωνή-βιολί), Αναστασία Ζαχαριάδου (κανονάκι), Γιώργος Παπάς (κιθάρα).