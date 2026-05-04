Κ. Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανίσει σαν εθνική πρωτοβουλία μια ευρωπαϊκή οδηγία

«Ο κ. Μητσοτάκης μία ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά το ανώτατο όριο πιστώσεων, προσπαθεί να την εμφανίσει σαν εθνική πρωτοβουλία», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον ρ/σ Παραπολιτικά 90.1, σχετικά με τη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού που κάνει λόγο για φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε φορά η ευρωπαϊκή οδηγία δείχνει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό κάθε χώρα πρέπει να το εξειδικεύσει με μία πρωτοβουλία δική της. Τι κάνει πολύ συχνά αυτή η κυβέρνηση; Πετσοκόβει τις οδηγίες», είπε ειδικότερα, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό και εμείς λέμε να περιμένουμε να δούμε και τι θα φέρουν».

«Μάλλον εκείνο που θα φέρουν θα αφορά πολύ λιγότερους από ό,τι είναι το πνεύμα της οδηγίας», υποστήριξε. Ρώτησε αν είναι ψέμα ότι άργησαν ένα χρόνο να την ενσωματώσουν, ότι αν δεν ενσωματωνόταν έως τον Νοέμβριο του 2026 θα είχαμε κυρώσεις, ότι έχουμε τα πιο υψηλά επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων, στο 9,7% – την ώρα που η Ευρώπης βρίσκεται στο 7,2%, ότι ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία προστασίας της α’ κατοικίας εδώ γίνονται πλειστηριασμοί.

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το κόμμα του ανοίγει τον διάλογο για την μείωση των ωρών απασχόλησης και ότι «πρέπει να προχωρήσουμε στη νέα σύγκλιση με την Ευρώπη. Να δούμε πώς θα μειώσουμε τις ώρες απασχόλησης και θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα που είναι στα τάρταρα». Σημείωσε ότι «η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι σήμερα στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στο 57% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ενώ οι Έλληνες δουλεύουν 39,8 ώρες» και ότι «την ίδια στιγμή στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 36 ώρες την εβδομάδα». Τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πει ποια είναι η θέση της στο ζήτημα αυτό υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορεί η κ. Κεραμέως να επικαλείται τα μανάβικα και να προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών όταν έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η πρότασή μας αφορά σε επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας».

Κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό σκηνικό και την κριτική που δέχεται το κόμμα του από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε το γεγονός ως «παράδοξο» και σημείωσε ότι «ενώ καταρρέει μια κυβέρνηση από τα σκάνδαλα και δημιουργεί συνεχώς ανισότητες, εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη, ένα μέρος της ελάσσονος αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτικούς λόγους». Τόνισε ότι «εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία αυτή γιατί, όσο και αν άθελά τους άλλες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να δώσουν σωσίβιο, στον καταρρέοντα κ. Μητσοτάκη, εμείς δεν θα το κάνουμε».

Ερωτηθείς, για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «σημασία δεν έχει μόνο τι αναφέρεται στο κείμενο αλλά και ποιος το λέει», πως «ο πρώην πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί πολιτικά, να βγάλει το μανιφέστο του και να τον αξιολογήσει ο κόσμος – όπως τον έχει αξιολογήσει ήδη και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση». «Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το ζήτημά μας, είναι η Νέα Δημοκρατία», είπε.

Ως προς τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι «έχουμε δημοσκοπήσεις που λένε διαφορετικά πράγματα άρα οι ίδιες αμφισβητούν η μία την άλλη».

Ειδικότερα ανέφερε ότι «προφανώς όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις με διαφορά δύο ημερών, στη μία η Νέα Δημοκρατία να καταρρέει και στην άλλη να ανεβαίνει, στο ίδιο διάστημα δεν είναι εύκολο να ευσταθούν και οι δύο». «Πέρασε», σχολίασε, «μια εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία απεδείχθη περίτρανα ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη, αποκαλύφθηκε ότι ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος αρχειοθέτησε την υπόθεση ήταν ο ίδιος εμπλεκόμενος και είχε δώσει την εντολή και την άδεια για να παρακολουθηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο κ. Μυλωνάκης και είναι η ίδια βδομάδα στην οποία η κυβέρνηση δηλώνει ευθαρσώς ότι το πρόγραμμά της είναι οι 50 ώρες εργασίας. Μέσα σε μία εβδομάδα που είχαμε προανακριτικές και εξεταστικές, ξαφνικά η κυβέρνηση απογειώνεται δημοσκοπικά;».