Θεσσαλονίκη: Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο για τέσσερις ημέρες!

Μία ξεχωριστή δράση διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ΄ Κοινότητα, σε σύμπραξη με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νέων «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του σωματείου «STREET FOOD FESTIVAL», το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού σε συνεργασία με τον Δήμο.

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση.

Στο πλαίσιο της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες (food trucks), προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου, τις καθημερινές ώρες 17:00 – 24:00 & το σαββατοκύριακο 12:00 – 24:00, στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας (Κλεάνθους 57).

Η Δ΄ Κοινότητα, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, στηρίζει εμπράκτως αντίστοιχες δράσεις.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

