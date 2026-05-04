Πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης «της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής».

Ειδικότερα η πρόταση εξειδικεύει την έρευνα «προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες» σε 5+1 πεδία:

  1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση.
  2. Πώς χρηματοδοτήθηκε και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.
  3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων.
  4. Ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθήθηκαν.
  5. Ποιοι μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.
  6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες. Αυτό σημαίνει πως απαιτούνται οι υπογραφές τουλάχιστον 10 βουλευτών (αντί 60) για να γίνει αποδεκτό το κείμενο, ενώ για την συγκρότηση της εξεταστικής απαιτούνται τουλάχιστον 120 υπέρ ακόμα και αν τα κατά είναι περισσότερα.

