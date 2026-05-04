Δυτική Όχθη: 26χρονος Παλαιστίνιος νεκρός σε έφοδο του στρατού του Ισραήλ στη Νάμπλους

Νεαρός σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το θύμα ήταν 26 ετών και ονομαζόταν Νάγεφ Φίρας Ζιάντ Σαμάρο· τόσο αυτός όσο και οι τέσσερις τραυματίες χτυπήθηκαν από σφαίρες, κατά την ίδια πηγή.

Αυτόπτες μάρτυρες επιτόπου ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο σε συνοικίες της πόλης αυτής, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ερευνώντας καταστήματα, προτού αποχωρήσουν για λίγη ώρα κι επιστρέψουν.

Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν μερικοί νεαροί πέταξαν πέτρες εναντίον οχημάτων ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι στρατιωτικοί αντέδρασαν εκτοξεύοντας αρχικά δακρυγόνα και κατόπιν ανοίγοντας πυρ με πραγματικές σφαίρες.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι ξέσπασε «βίαιη σύγκρουση» κατά τη διάρκεια επιχείρησης που χαρακτήρισε «αντιτρομοκρατική».

«Αρκετοί τρομοκράτες πέταξαν πέτρες προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών, εγείροντας απειλή» και «οι στρατιωτικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση μέσων αντιμετώπισης ταραχών και κατόπιν ανοίγοντας πυρ εναντίον των τρομοκρατών για να τερματίσουν την απειλή και να διαλύσουν τη συγκέντρωση», πάντα κατά το ανακοινωθέν.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε σαφή απολογισμό, επιβεβαίωσε πάντως ότι διαπιστώθηκε πως «χτυπήθηκαν» παριστάμενοι.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο για χρόνια, εξερράγη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

