Οκλαχόμα: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κάμπινγκ – Άφαντος ο δράστης

Πανικός ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε λίμνη κάμπινγκ στην Οκλαχόμα Σίτι, με τουλάχιστον 12 άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ (03/05).

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 9 το βράδυ σε ένα κάμπινγκ κοντά στη λίμνη Arcadia, περίπου 13 μίλια βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, σε ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχαν «νεαροί ενήλικες», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας του Έντμοντ, Emily Ward.

🚨🇺🇸 15 blessés par balles dans un camping en #Oklahoma. 6 en urgence vitale. Les deux tireurs masqués sont toujours dans la nature. Le pays qui a plus d'armes que d'habitants vient de prouver une fois de plus que le problème n'est pas près de s'arrêter !pic.twitter.com/y3nQgqBKpQ May 4, 2026

Δεν υπάρχουν ακόμα ύποπτοι υπό κράτηση, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CNN.

Τρία άτομα νοσηλεύονταν στο Integris Health Edmond Hospital και εννέα άλλα βρίσκονταν στο Integris Health Baptist Medical Center στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομειακού συστήματος στο Associated Press.

«Αυτή είναι προφανώς μια πολύ τρομακτική κατάσταση και κατανοούμε την ανησυχία του κοινού και των εμπλεκομένων και εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά για να βρούμε αυτούς τους υπόπτους και να βοηθήσουμε αυτά τα θύματα», δήλωσε η Ward στους δημοσιογράφους στο σημείο.

🇺🇸 UPDATE: Arcadia Lake campground shooting, Edmond, Oklahoma



At least 10 people hospitalized, the number is expected to rise. Suspects are still at large.pic.twitter.com/hXnWTAVyx6 https://t.co/Csj6SFnXJY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε «διάφορες καταστάσεις», αλλά σημείωσε ότι ο αριθμός πιθανότατα θα αυξηθεί, επειδή ορισμένοι άνθρωποι πήγαν μόνοι τους σε νοσοκομεία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

🇺🇸 OKLAHOMA : Des video du camping du lac Arcadia à Edmond montrent les conséquences d’une fusillade signalée.



Plusieurs victimes ont été transportées à l’hôpital selon les premières informations.



La situation reste en cours d’évaluation par les autorités. (F) pic.twitter.com/zwMPLHzNlD — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) May 4, 2026

Η λίμνη Αρκάντια στην οποία έγινε περιστατικό βρίσκεται στο Έντμοντ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, και είναι ένας δημοφιλής προορισμός για πικνίκ, κατασκήνωση, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.