MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ευρώπη να είναι στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν καλό για την Ευρώπη να μιλά με μια ενιαία φωνή στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμμετέχει στις όποιες τέτοιες συνομιλίες.

«Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ και κατανοούμε τις απόψεις και τις θέσεις τους. Αλλά θα ήταν καλό να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία στο Γερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο.

«Χρειάζεται να βρούμε μια εφικτή διπλωματική μορφή και η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι στις όποιες συνομιλίες», τόνισε ο Ζελένσκι αφού επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη στήριξη όπως ο μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία)

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται νέα πακέτα PURL για να λάβει μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά βαλλιστικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προχωρήσουν οι διεργασίες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Συμφωνήσαμε επίσης να κινηθούμε ενεργά επί μιας Συμφωνίας για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανεξετάσαμε τις λεπτομέρειες αυτή της πιθανής συνεργασίας ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ αφού μίλησε με την Φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Penélope Cruz – Javier Bardem: Σπάνια έξοδος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Παρίσι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 45 λεπτά πριν

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: “Νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει, θα πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ρούτε μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία: “Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης για παγκόσμια μέρα Ελευθερίας του Τύπου: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση θεσμών, η κατοχύρωση πολυφωνίας και η βελτίωση των ΜΜΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στην παραλία της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ένας ενήλικος