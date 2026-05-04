Ζελένσκι: Η Ευρώπη να είναι στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν καλό για την Ευρώπη να μιλά με μια ενιαία φωνή στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμμετέχει στις όποιες τέτοιες συνομιλίες.

«Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ και κατανοούμε τις απόψεις και τις θέσεις τους. Αλλά θα ήταν καλό να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία στο Γερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο.

«Χρειάζεται να βρούμε μια εφικτή διπλωματική μορφή και η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι στις όποιες συνομιλίες», τόνισε ο Ζελένσκι αφού επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη στήριξη όπως ο μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία)

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται νέα πακέτα PURL για να λάβει μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά βαλλιστικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προχωρήσουν οι διεργασίες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Συμφωνήσαμε επίσης να κινηθούμε ενεργά επί μιας Συμφωνίας για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανεξετάσαμε τις λεπτομέρειες αυτή της πιθανής συνεργασίας ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ αφού μίλησε με την Φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

