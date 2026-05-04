Νέα Υόρκη: Ελληνικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην “καρδιά” της Times Square – Δείτε βίντεο

Άρωμα Κρήτης «πλημμύρισε» τη Νέα Υόρκη, όταν ελληνικός χορευτικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην Times Square.

Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής και οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών, που σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboard και χόρεψαν, μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Δείτε βίντεο:

Νέα Υόρκη

