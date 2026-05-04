Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος

Δωρεάν εξετάσεις με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση κατά του καρκίνου του δέρματος (έλεγχος σπιλών) παρέχουν τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13/05/2026 και την Πέμπτη 14/05/2026 από τις 09:00 έως τις 13:00, από Ιατρό Δερματολόγο στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Καραϊσκάκη 4 Τριανδρία, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2313 318643 και 2313 318644).

Η υπηρεσία παρέχεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δήμος Θεσσαλονίκης

