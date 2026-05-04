Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Παιδοψυχολόγοι στη διάθεση των μαθητών από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά

Παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, θα βρίσκονται από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των μαθητών της περιοχής και θα τους παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη.

Την απόφαση αυτή έλαβε η δημοτική Αρχή Κορδελιού – Ευόσμου, κρίνοντας ότι η βοήθεια που θα προσφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες, θα είναι πολύ σημαντική για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

Οι ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους σε περιπτώσεις μικρότερων από την εφηβική ηλικία μαθητών, θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν τηλεφωνική γραμμή του δήμου και να συζητούν με τους επιστήμονες.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό τη διοίκηση του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιλογή των επιστημόνων αλλά και για την έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.

«Στη σημερινή εποχή οι απορίες που έχουν για διάφορα ζητήματα οι ανήλικοι μαθητές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Τα ερεθίσματα αλλά και ο πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχονται καθημερινά, κάποιες φορές τους οδηγούν σε αδιέξοδα. Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου έχει την ευτυχία να διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, από τους μεγαλύτερους στη χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό του και αυτό μας δημιουργεί ευθύνες και υποχρεώσεις. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα στα παιδιά μας, για να τους προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους αλλά και για να συμβάλλουμε στην ψυχολογική τους ανάταση», αναφέρει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.