MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Παιδοψυχολόγοι στη διάθεση των μαθητών από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά

|
THESTIVAL TEAM

Παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, θα βρίσκονται από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των μαθητών της περιοχής και θα τους παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη.

Την απόφαση αυτή έλαβε η δημοτική Αρχή Κορδελιού – Ευόσμου, κρίνοντας ότι η βοήθεια που θα προσφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες, θα είναι πολύ σημαντική για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

Οι ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους σε περιπτώσεις μικρότερων από την εφηβική ηλικία μαθητών, θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν τηλεφωνική γραμμή του δήμου και να συζητούν με τους επιστήμονες.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό τη διοίκηση του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιλογή των επιστημόνων αλλά και για την έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.

«Στη σημερινή εποχή οι απορίες που έχουν για διάφορα ζητήματα οι ανήλικοι μαθητές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Τα ερεθίσματα αλλά και ο πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχονται καθημερινά, κάποιες φορές τους οδηγούν σε αδιέξοδα. Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου έχει την ευτυχία να διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, από τους μεγαλύτερους στη χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό του και αυτό μας δημιουργεί ευθύνες και υποχρεώσεις. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα στα παιδιά μας, για να τους προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους αλλά και για να συμβάλλουμε στην ψυχολογική τους ανάταση», αναφέρει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Άγκυρα: Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ λόγω τεχνικού προβλήματος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Διπλό “χτύπημα” με Ζίβκοβιτς-Γερεμέγεφ και… 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Κεφαλογιάννη από το 11ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο: “Στρατηγική προτεραιότητα η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 λεπτά πριν

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας – Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση