Ο Στέλιος Ρόκκος προσποιήθηκε τον ζητιάνο στην Ιταλία: “Φαίνεσαι καλοταϊσμένος”, του είπε περαστική
Ένα χιουμοριστικό βίντεο από το ταξίδι του στην Ιταλία μοιράστηκε ο Στέλιος Ρόκκος, στο οποίο καταγράφεται να προσποιείται τον ζητιάνο, καθώς και ο διάλογός του με μία γυναίκα, που αδυνατούσε να τον πιστέψει.
Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μία απόδραση με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα εκτός Ελλάδας, δημοσιεύοντας στα social media υλικό από το ταξίδι τους.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέλιος Ρόκκος το Σάββατο 2 Μαΐου στο TikTok, εμφανίζεται να κάθεται σε ένα πεζούλι και να υποδύεται τον ζητιάνο.
Σε μία χιουμοριστική στιγμή, που ο τραγουδιστής είχε μπει για τα καλά στον ρόλο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών, άπλωνε το χέρι του και τότε μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο του απευθύνθηκε στα αγγλικά, σχολιάζοντας ότι δείχνει «καλοταϊσμένος για επαίτης», με τον καλλιτέχνη και την παρέα του να ξεσπούν σε γέλια.
@steliosrokkos_official #italy #roadtrip ♬ πρωτότυπος ήχος – Stelios Rokkos
