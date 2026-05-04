Άραξος: Νομικά θα κινηθούν οι τρεις δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν από την πτώση της σκάλας στο αεροδρόμιο

Δικαστικά φαίνεται ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν οι δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν μετά την πτώση της σκάλας στον Άραξο κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους «Patra» της αεροπορικής εταιρείας TUI την περασμένη Παρασκευή (1/5/2026).

Από το ατύχημα με την σκάλα στον Άραξο τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ και σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, και οι τρεις τους είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά των υπεύθυνων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της TUI στο αεροδρόμιο του Αράξου όπου 8 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανεβασμένοι στην σκάλα του αεροσκάφους «γκρεμίστηκαν» αφού η σκάλα κατέρρευσε.

Από τους 8 οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά αφού η μία δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος έπαθε σοβαρό διάστρεμμα, όπως και ο εικονολήπτης Παναγιώτης Κλαυδιανός. Η Αθηναία δημοσιογράφος έκανε επέμβαση στο Ρίο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο φωτορεπόρτερ έχει κάταγμα στο πόδι και ίσως χρειαστεί επέμβαση.

Η ζημιά μάλιστα στον εξοπλισμό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.