MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άραξος: Νομικά θα κινηθούν οι τρεις δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν από την πτώση της σκάλας στο αεροδρόμιο

|
THESTIVAL TEAM

Δικαστικά φαίνεται ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν οι δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν μετά την πτώση της σκάλας στον Άραξο κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους «Patra» της αεροπορικής εταιρείας TUI την περασμένη Παρασκευή (1/5/2026).

Από το ατύχημα με την σκάλα στον Άραξο τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ και σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, και οι τρεις τους είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά των υπεύθυνων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της TUI στο αεροδρόμιο του Αράξου όπου 8 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανεβασμένοι στην σκάλα του αεροσκάφους «γκρεμίστηκαν» αφού η σκάλα κατέρρευσε.

Από τους 8 οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά αφού η μία δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος έπαθε σοβαρό διάστρεμμα, όπως και ο εικονολήπτης Παναγιώτης Κλαυδιανός. Η Αθηναία δημοσιογράφος έκανε επέμβαση στο Ρίο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο φωτορεπόρτερ έχει κάταγμα στο πόδι και ίσως χρειαστεί επέμβαση.

Η ζημιά μάλιστα στον εξοπλισμό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μυρτώ Αλικάκη: Με πονάει, το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Παιδοψυχολόγοι στη διάθεση των μαθητών από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη για Γιώργο Λιάγκα: Είχαμε και τις συγκρούσεις μας και τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίες μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ αγνοούνται στο νότιο Μαρόκο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90 – Φωτο