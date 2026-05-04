MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απειλές από τον Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης

|
THESTIVAL TEAM

Στις απειλές προσφεύγει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, που χθες εξήγγειλε τον απεγκλωβισμό πλοίων από τον Περσικό Κόλπο με τη βοήθεια του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικου και την έμμεση συμφωνία του Ιράν, αν και το Ιράν έσπευσε να τον διαψεύσει.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα στο Fox News απείλησε ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν τολμήσει να επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν τα σκάφη.

Εκτίμησε ακόμη ότι το Ιράν «έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Από την άλλη πλευρά δεν παρέλειψε να εκθείασε την αμερικανική στρατιωτική περιουσία στην περιοχή του Περσικού, λέγοντας αφενός ότι η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας συνεχίζεται.

Ακόμη είπε ότι «διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν, με τον καλύτερο εξοπλισμό και στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, και θα το κάνουμε αν χρειαστεί».

Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη της «επιχείρησης Ελευθερία» για την απομάκρυνση των πλοίων τρίτων χωρών που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Λόλπο μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία άφησε να εννοηθεί ότι γίνεται σε συνεννόηση με το Ιράν, το οποίο λίγο αργότερα διέψευσε ότι έχει κάποια εμπλοκή.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Στη Βουλή το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το sms που στέλνουν επιτήδειοι για δήθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης – Δείτε φωτό

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ο Νίκος Βουρλιώτης τραγούδησε το “Πόσο μαλ… είσαι” σε παράσταση Ιρανοαμερικανού κωμικού στην Αθήνα – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα