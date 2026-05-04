Ανήλικος στον Πύργο πήγε σε γήπεδο με κροτίδες και σουγιάδες

Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής στον Πύργο οι αστυνομικοί, καθώς μετά από έλεγχο που του έγινε κατά την είσοδό του σε γήπεδο βρέθηκαν πάνω του δύο σουγιάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το protothema, κατά τον έλεγχο που του έγινε στην είσοδο του γηπέδου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο κροτίδες και δύο πτυσσόμενους σουγιάδες, τα οποία και κατασχέθηκαν άμεσα. Η εύρεση των αντικειμένων οδήγησε στην άμεση σύλληψή του, πριν ακόμη εισέλθει στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για κατοχή και χρήση φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική βία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

