Ο Μακρόν με σορτσάκι και αθλητικά έκανε τζόκινγκ στους δρόμους του Γερεβάν – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται από σήμερα η πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν, καθώς φιλοξενεί την 8η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ηγέτες από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 27 μελών της ΕΕ, συγκεντρώνονται για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικών δεσμών.

Παρά το βαρύ πρόγραμμα της συνόδου, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν παρέλειψε τις αθλητικές του συνήθειες.

Ο Γάλλος πρόεδρος εθεάθη να κάνει το πρωινό του τζόκινγκ στους δρόμους του Γερεβάν, ακολουθώντας την πάγια τακτική του να ασκείται ακόμη και κατά τη διάρκεια επίσημων αποστολών στο εξωτερικό.

Πλαισιωμένος από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, έκανε την πρωινή γυμναστική του πριν ξεκινήσουν επίσημες εργασίες της Συνόδου.

Στη… συνοδεία του Γάλλου προέδρου ήταν και τρία σκυλιά, τα οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι αδέσποτα και απλώς ακολούθησαν ή αν είναι στην ασφάλεια του Εμανουέλ Μακρόν.

Δείτε το βίντεο

Εμανουέλ Μακρόν

