MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ

|
THESTIVAL TEAM

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).

Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier, η χημική ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο.

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυστρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 46 λεπτά πριν

Χρυσοχοΐδης: Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Βαλέρια Κουρούπη: Δεν είχα αγωνία να μιλήσω στον γιο μου για τον Μάριο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Ξεκινά νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού – Ποιους αφορά, πότε οι αιτήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η ουκρανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε δεκάδες στρατιωτικούς αξιωματούχους που θεωρούνται ύποπτοι για διαφθορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το “όχι” της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το “γαλάζιο σκάνδαλο” του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Θρίλερ στον Ατλαντικό με το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – “Χαμηλός ο κίνδυνος” λέει ο ΠΟΥ