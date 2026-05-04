Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).

Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier, η χημική ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο.

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ