Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια από 25χρονο άνδρα.

Ο ανήλικος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού. Μέσα στον συνωστισμό, μία από τις αδερφές φέρεται να σκούντησε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 20χρονη αντέδρασε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε από την ένταση και άρχισε να φωνάζει, κάτι που φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για την επίθεση. Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο βρίζοντας και απειλώντας, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.

