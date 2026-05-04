Χρύσα Αράπογλου: Οι αρμόδιοι φορείς να κινηθούν άμεσα ώστε να μην κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryanair τη βάση της στη Θεσσαλονίκη εκφράζει με δήλωσή της η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου. “Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση”, τονίζει στη δήλωσή της και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς “να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της βάσης της εταιρείας στο «Μακεδονία» αλλά και να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με το εσωτερικό και το εξωτερικό”.

Όπως τονίζει η κα Αράπογλου, “η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας που αποτελεί κεντρικό αερομεταφορέα για τη Βόρεια Ελλάδα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών”.

Η δήλωση της δημάρχου Καλαμαριάς

“Οι αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» που συνεπάγεται τη δραστική μείωση των δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη προς δεκάδες προορισμούς προκαλούν εύλογη ανησυχία.

Η Καλαμαριά, ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά εξελίξεις που υπονομεύουν το μέλλον της πόλης μας.

Η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας που αποτελεί κεντρικό αερομεταφορέα για τη Βόρεια Ελλάδα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς – την Πολιτεία, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και τους τοπικούς θεσμούς – να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της βάσης της εταιρείας στο «Μακεδονία» αλλά και να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Χρειάζεται ενίσχυση, επενδύσεις και ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον των μεταφορών και της τουριστικής ανάπτυξης.

Η Καλαμαριά θα είναι παρούσα σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατήρηση της δυναμικής της περιοχής και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας”.