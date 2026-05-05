Εργασίες κατασκευής αρμών συστολής – διαστολής από σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
Εργασίες κατασκευής αρμών συστολής – διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν επί της γέφυρας Μυτιληνάκια στην Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

