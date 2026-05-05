Ελένη Καρακάση: Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε η Ελένη Καρακάση, με αφορμή το backstage της φωτογράφισης για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία αναδοχής και στην προσωπική της εμπειρία.

Η ηθοποιός περιέγραψε τις εναλλαγές συναισθημάτων που βιώνει: «Προχωρά. Πώς να το περιγράψω; Είναι μια διαδικασία που έχει όλη τη φάση που μπορεί να έχει… Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω πως έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη».

Στη συνέχεια, στάθηκε στις απαιτήσεις της διαδικασίας και στη στήριξη που υπάρχει μέσα στη σχέση της: «Μέρα νύχτα, χαρά κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς με τον άντρα μου».