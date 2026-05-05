Χάρης Καστανίδης: Απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή

«Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», ανέφερε ο Χάρης Καστανίδης μετά την παραίτηση και το δριμύ «κατηγορώ» του εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, υπενθύμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι δεν έγιναν «ένα-δύο πράγματα», αλλά υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου.

Μάλιστα, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

