Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

Χθες βράδυ και μετά το τέλος της υπηρεσίας του Αστυνομικός βρέθηκε σε χώρο του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του proininews.gr, αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Άγνωστα μέχρι στιγμής παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία.