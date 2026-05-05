Ράνια Θρασκιά: Ακόμη μια απειλή για τη Θεσσαλονίκη λόγω της ενδεχόμενης κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε στη Βουλή ως Αναφορά την ανακοίνωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όπως υπογραμμίζει η κα Θρασκιά, στην ανακοίνωση του προέδρου του ΕΕΘ επισημαίνεται ότι η πιθανή απώλεια πτήσεων απειλεί άμεσα τη διεθνή συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης, με σοβαρές συνέπειες για τον τουρισμό, το εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες. Επιπλέον, διακυβεύονται τόσο η συνολική οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας όσο και σημαντικές θέσεις εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, «κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών». Γι’ αυτό και ζητούνται η άμεση διευθέτηση του ζητήματος και ξεκάθαρες λύσεις που θα προστατεύουν την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου και τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης.

Η βουλευτής καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς για την απάντηση και τις ενέργειές τους.

Δείτε ΕΔΩ την αναφορά

