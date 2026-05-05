Ζελένσκι: “Απόλυτος κυνισμός” ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επέδειξε «απόλυτο κυνισμό» ζητώντας κατάπαυση πυρός, με αφορμή τον εορτασμό στις 9 Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας, και στη συνέχεια εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της χώρας του.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων που στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.
«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drones κάθε μέρα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Χ.
«Η Ρωσία θα μπορούσε να παύσει πυρ ανά πάσα στιγμή και αυτό θα σταματούσε τον πόλεμο και τη δική μας απάντηση. Η ειρήνη είναι απαραίτητη και χρειάζονται πραγματικά βήματα για την επίτευξή της. Η Ουκρανία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο», πρόσθεσε.
Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників.… pic.twitter.com/gs0nmurzpg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιώργος Παράσχος για την μάχη του με τον καρκίνο: Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω, με νοιάζει να μου πει ο Χριστός “έλα σε περιμένω”
- Θεσσαλονίκη: Σε μία τεράστια σκακιέρα μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων
- Ζελένσκι: “Απόλυτος κυνισμός” ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει