Ζελένσκι: “Απόλυτος κυνισμός” ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επέδειξε «απόλυτο κυνισμό» ζητώντας κατάπαυση πυρός, με αφορμή τον εορτασμό στις 9 Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας, και στη συνέχεια εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της χώρας του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων που στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drones κάθε μέρα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να παύσει πυρ ανά πάσα στιγμή και αυτό θα σταματούσε τον πόλεμο και τη δική μας απάντηση. Η ειρήνη είναι απαραίτητη και χρειάζονται πραγματικά βήματα για την επίτευξή της. Η Ουκρανία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο», πρόσθεσε.