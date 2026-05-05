Κωνσταντίνος Αργυρός για Eurovision: Είμαστε όλοι δίπλα στον Akyla και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο
THESTIVAL TEAM
Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Akyla, λίγες μέρες πριν τη φετινή Eurovision.
«Πέρασα ένα κουραστικό τετραήμερο και τώρα πάω να δω την οικογένειά μου», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Ο γνωστός τραγουδιστής είπε στη συνέχεια: «Είμαστε όλοι δίπλα στον Ακύλα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».
Σε ερώτηση για τον «ερχομό» της κόρης του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αρκέστηκε στο «σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
