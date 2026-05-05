Live η ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή

Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής θα εκφωνήσει σήμερα Τρίτη (5.5.26) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα.

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφωνεί ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου θεωρείται ιστορική καθώς πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.