Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία – Δείτε βίντεο
Έναν διαφορετικό Εμανουέλ Μακρόν είχαν την τύχη να γνωρίσουν το βράδυ της Δευτέρας όσοι βρέθηκαν στο δείπνο μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν.
Ήταν μια μοναδική στιγμή όταν ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, του διάσημου καλλιτέχνη αρμενικής καταγωγής, ο οποίος έκανε καριέρα στη Γαλλία.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026
Την ανάρτηση έκανε η δημοσιογράφος Agnès Vahramian. Όπως αναφέρει, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
🚨 ALERTE INFO 🇫🇷🇦🇲 Emmanuel Macron saisit le micro à Erevan et chante « La Bohème » lors d’un dîner d’État.
Pashinyan l’accompagne à la batterie. pic.twitter.com/4o34FV7poY— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) May 5, 2026
Πρόκειται για ένα διάσημο τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δραματική έκκληση από επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό: “Θέλουμε να πάμε σπίτι μας”
- Σκέψεις για Fuel Pass και το καλοκαίρι – Νέο πακέτο μέτρων 200 εκατ. ευρώ φέρνει η κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Έξι συλλήψεις