MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: Η διαφωνία μας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου δεν ήταν η διαφήμιση, και το λέω ίσως και πρώτη φορά

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (4/5), ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τη διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σχετίζεται με το τραγούδι «Φεγγάρι» και τη χρήση του σε διαφήμιση.

Ο συνθέτης και στιχουργός τοποθετήθηκε για όσα είχαν ακουστεί: «Ο Αντώνης δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα ήταν που τα ‘χε μετά… Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Και πρόσθεσε: «Και η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα. Και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα για να μην παρεξηγηθούμε».

Γιώργος Θεοφάνους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Emily in Paris: Χάρτης ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ τα γυρίσματα στη Μύκονο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος για τη συναυλία του στην Τουρκία: “Ήταν πολύ ωραία, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι”

ΖΩΔΙΑ 8 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από την τύχη αυτή την εβδομάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κυπαρισσία: Χειρουργείο για τον 11χρονο που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Volley League: Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για μπρέικ και ψάχνει δύο νίκες με Παναθηναϊκό για να πάρει το πρωτάθλημα!

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

“Απογειώθηκε” στα στοιχήματα της Eurovision ο Ακύλας μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης – Σε ποια θέση βρίσκεται