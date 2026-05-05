Αιγύπτιος ασέλγησε εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη: Αναβλήθηκε για το 2027 η δίκη, οργή από τους κατοίκους – Δείτε βίντεο

Σκηνές έντασης και οργής επικράτησαν στη Σύμη, όπου το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αποφάσισε την αναβολή της για τις 20 Μαΐου 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 1ης Μαΐου 2026, περίπου στις 2, στον Αιγιαλό της Σύμης, κοντά σε κατάστημα εστίασης, όπου βρισκόταν παρέα τεσσάρων ανηλίκων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος τους. Οι ανήλικοι, όπως κατέθεσαν, απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, ενώ υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος τους ακολούθησε. Τελικά κατέφυγαν σε κατάστημα που ανήκει στον πατέρα ενός εκ των παιδιών, όπου και παρέμειναν μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της 2ας Μαΐου 2026 από αστυνομικούς της τοπικής υπηρεσίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου με άσεμνη πράξη.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε και δεύτερη καταγγελία από ανήλικο, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος άνδρας φέρεται να είχε επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και κατά την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να κινηθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό η αυτόφωρη διαδικασία, καθώς είχε παρέλθει το σχετικό χρονικό όριο.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου 2026 και εκ νέου σήμερα, οπότε αποφασίστηκε η αναβολή της υπόθεσης.