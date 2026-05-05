Νέα Φιλαδέλφεια: “Το παιδί μου είναι με κατάγματα και κλαίει συνέχεια” λέει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο

«Το παιδί μου είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα, αιματώματα και λιποθυμάει συνεχώς», λέει η μητέρα του 17χρονου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δέχτηκε επίθεση από 25χρονο σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, το βράδυ του Σαββάτου (2.5.26).

Μια βόλτα σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφεια μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον 17χρονο και τις δυο αδελφές του που έπειτα από παρεξήγηση με έναν 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών και την κοπέλα του, βρέθηκαν να πιάνονται στα χέρια. Με αποτέλεσμα ο ανήλικος να καταλήξει στο νοσοκομείο.

«Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν τα τρία αδέλφια βρίσκονταν σε συναυλία στην Πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο μεγαλύτερο πανηγύρι την πρωτομαγιάς και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η κοπέλα αλλά και ο ίδιος ο 25χρονος ενοχλήθηκαν επειδή του έσπρωξε η 20χρονη αδελφή του 17χρονου και ξέσπασε ο καβγάς.

Η μητέρα του 17χρονου μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει καρε καρέ τα όσα εκτιλιχθηκαν εκείνο το βράδυ μέσα από το νοσοκομείο όπου και νοσηλέυεται ο γιος της σε σοβαρή κατάσταση.

«Ήταν σε ένα πανηγύρι με τις αδερφές του. Εκεί υπήρχε ένα ζευγαράκι και, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, σπρώχνονταν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ειπώθηκαν κάποια λόγια και η κόρη μου είπε να φύγουν. Εκείνη τη στιγμή η άλλη κοπέλα γύρισε και της έδωσε ένα χαστούκι. Η δεύτερη κόρη μου πήγε να τη βοηθήσει και της τράβηξαν τα μαλλιά. Τότε μπήκε στη μέση το παλικάρι που τελικά χτύπησε τον γιο μου. Έδωσε μπουνιά στη μία κόρη μου και της έσπασε τη μύτη. Ο γιος μου, που είναι 16 χρονών και βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, προσπάθησε να φύγει για να με φωνάξει. Εκείνη τη στιγμή ο δράστης τον κυνήγησε, του έδωσε μπουνιά στον αυχένα και μετά δύο δυνατές μπουνιές στο πρόσωπο», λέει η μητέρα του.

«Τώρα έχω ένα παιδί στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά τραύματα και τα άλλα δύο παιδιά τραυματισμένα και σε σοκ», συγκλονίζει η μητέρα των παιδιών μιλώντας στο newsit.gr.

«Το παιδί μου είναι στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Έχει αιματώματα, έχει λιποθυμήσει δύο φορές και αυτή τη στιγμή είναι σε σοβαρή κατάσταση. Δεν μπορέσαν να τον χειρουργήσουν χθες λόγω του πρηξίματος και θα τον χειρουργήσουν σήμερα .Του έσπασε όλη την άνω γνάθο δεξιά, τη θρυμμάτισε, και του έσπασε και το κόκαλο στο μάτι. Το παιδί φορούσε και γυαλιά εκείνη την ώρα. Τα παιδιά μου ούρλιαζαν και αυτοί απλά σηκώθηκαν και έφυγαν.Η μία κόρη μου έχει σπασμένη μύτη, η άλλη επίσης έχει τραυματιστεί και τρέχει στους γιατρούς», συμπληρώνει.

«Ο μικρός κλαίει συνέχεια»

Η μητέρα του 17χρονου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού συνεχίζει λέγοντας ότι ο γιος της είναι πολύ τρομαγμένος και συνέχεια ζεσπάεισε κλάματα και κάνει έκκληση μέσα από το newsit.gr να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην βρεθεί κανένα παιδί στην ίδια θέση.

«Ο μικρός κλαίει συνέχεια, είναι τρομαγμένος και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. Θα έρθουν παιδοψυχολόγοι να τον δουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να χτυπάς έτσι ένα παιδί και μάλιστα χωρίς λόγο. Δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα.Εγώ το μόνο που θέλω είναι να γίνει δικαιοσύνη και να μην ζήσει άλλο παιδί τέτοια κατάσταση» καταλήγει.

Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών και την κοπέλα του, οι οποία τράπηκαν σε φύγει μετά από το περιστατικό και σε βάρος τους σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.