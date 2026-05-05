Καβάλα: Μυστήριο γύρω από την αυτοκτονία αστυνομικού μέσα στο Τμήμα – “Δεν είχε εκφράσει ανησυχία” λένε συνάδελφοί του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Καβάλα, όταν αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα όπου υπηρετούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του 44χρονου αστυνομικού που επικαλείται η proininews.gr, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, δεν είχε εκφράσει ανησυχία ούτε είχε δώσει σημάδια που να παραπέμπουν σε προβληματισμό ή αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Όπως αναφέρουν, λίγο πριν το περιστατικό ενημέρωσε ότι θα μεταβεί στην τουαλέτα και στη συνέχεια θα αποχωρούσε για την οικία του, χωρίς τίποτα στην εικόνα του να κινεί υποψίες ή να προκαλεί ανησυχία στο περιβάλλον της υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει ήδη διαταχθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, μετά τη μεταφορά της σορού στο νεκροτομείο.