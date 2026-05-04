Volley League: Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για μπρέικ και ψάχνει δύο νίκες με Παναθηναϊκό για να πάρει το πρωτάθλημα!

Με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ να κάνει τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον «λαβωμένο» Γκάσμαν, αλλά για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη, είτε το Σάββατο (9/5) στο «Παλατάκι», είτε σε 5ο ματς στο Μετς για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημα της Ιστορίας του και δεύτερο σερί.

Σε ένα ματς διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» μετά το 1-2 του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και την κρίσιμη ώρα, πήρε πολλά πράγματα απ’ τον Κασαμπαλή, αλλά και τον Γιάντσουκ για να «γυρίσει» το παιχνίδι και να πάρει εντέλει τη νίκη…

Τα σετ 25-23. 21-15, 22-25, 25-18, 16-14

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες έδειξαν από πολύ νωρίς πως θα προσέφεραν ένα τεράστιο κι αμφίρροπο ντέρμπι. Με σερί ανατροπές και μάχη πόντο με τον πόντο, οι «πράσινοι» και οι «μελανόλευκοι» έφτασαν ως το 13-13, πριν ακολουθήσει το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο πόντους (15-13) χάρις σε μπλοκ του Γιάντσουκ.

Ένα νέο μπλοκ του Γκάσμαν έφερε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στο +3 (17-14), ενώ ο άσος του Γιάντσουκ έκανε το 19-15. Ο ΠΑΟΚ «επέστρεψε» με ένα μικρό 2-0 από άσσο του Ερνάντες, όμως το μπλοκ του Νίλσεν έφερε τους γηπεδούχους στο 23-19, για να «κλείσει» το σετ στο 25-23 με το λάθος του Κόλεβ ο οποίος βρήκε φιλέ.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η «μάχη» των δύο ομάδων και στο δεύτερο σετ με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα επί μέρους 1-4 μετά το 14-15 και να ξεφεύγει με 15-19. Οι σερί πόντοι του Πρωτοψάλτη από επίθεση και μπλοκ έφεραν ένα «πράσινο» 5-0 και το προσπέρασμα με 20-19, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχραιμία στο κλείσιμο το σετ, βρήκε πόντους απ’ τον Τζέντρικ και πήρε το σετ με 21-25.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να έχει πολύ πιο πειστική εικόνα και στο τρίτο σετ, όπου προηγήθηκε γρήγορα με 2-5. Οι «πράσινοι» εκτός της μέτριας εικόνας του Νίλσεν -ο οποίος βρέθηκε με σε πολύ μέτριο απόγευμα- «έχασαν» και τον Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος αισθάνθηκε ξανά μυϊκές ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα, στερώντας απ’ τον Παναθηναϊκό ένα απ’ τα βασικά επιθετικά «όπλα» του. Παρά τη «ζημιά» με τον Αμερικανό, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και προσπέρασε με 8-6 χάρις στα μπλοκ των Γιάντσουκ και Βουλκίδη, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με τον Έρνάντες να «χτυπάει» από… παντού, αλλά κι ο Κόλεβ, έφεραν ξανά μπροστά την ομάδα τους με 17-20, για να «τελειώσει» το σετ ο Κοκκινάκης με επίθεση για το 25-22.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε πείσμα, γνωρίζοντας πως δεν είχε πλέον περιθώρια για να «μείνει» στο παιχνίδι. Ξεκίνησε με 3-0 χάρις στον Νίλσεν και τον άσσο του Βουλκίδη και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με ένα δικό του επί μέρους 5-1, προσπέρασε με 5-4, οι «πράσινοι» έφεραν ξανά το σετ στον απόλυτο έλεγχό τους. Πήραν προβάδισμα με 16-10 και 18-11 και «τελείωσε» το σετ με 25-18 οδηγώντας τον αγώνα με τάι-μπρέικ, χάρις σε μία επίθεση του εξαιρετικού Γιάντσουκ.

Στο τάι-μπρέικ το ματς πήρε… φωτιά. Με εκατέρωθεν εναλλαγές του προβαδίσματος, μέχρι το 2-4 του ΠΑΟΚ από άουτ εκτέλεση σε επίθεση του Νίλσεν.

Ο πόντος του Τόρες έφερε τον ΠΑΟΚ στο 3-6, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσει που έψαχνε απ’ τον Σταύρο Κασαμπαλή, ο οποίος με ένα τρομερό σερί απ’ το σερβίς (και δύο άσσους) έφερε τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με 10-7. Ο δικέφαλος του Βορρά «απάντησε» με ένα 3-0 σερί, όμως ο Γιάντσουκ και το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσαν ξανά το +2 στο «τριφύλλι» (12-10). Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ξανά σε 13-13 με το τρομερό μπλοκ του Ερνάντες, όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και η τρομερή κίνηση του Σπίριτο που νίκησε τον Κόλεβ στο φιλέ, «έγραψαν» το 16-14 για τον Παναθηναϊκό, που έκανε το 2-1 στη σειρά.