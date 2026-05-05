Χανταϊός: “Εξαιρετικά μικρός ο κίνδυνος μετάδοσης” – Τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, για το πιθανό ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για έναν καινούργιο ιό, καθώς «υπάρχει από την αρχαιότητα».

Εξήγησε ότι έχει δύο κύριες μορφές. «Αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσο των πνευμόνων και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας. Η δεύτερη μορφή κάνει κυρίως πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι ιώνται. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται στην Ευρώπη».

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός».

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό μάλιστα αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα». Συμπλήρωσε, ότι «οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχει μικρό σταγονίδια από εκκρίματα τρωκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα ή εάν τους τσιμπήσουν τρωκτικά».

Συνεπώς, όπως γνωστοποίησε, «η πιθανότητα να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή».

Τι είναι ο χανταϊός (hantavirus)

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά στον άνθρωπο. Η μετάδοση γίνεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών.

Οι σοβαρές μορφές της νόσου

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο επικίνδυνες ασθένειες:

Το Σύνδρομο Πνευμονικού Hantavirus (HPS) , που ξεκινά με συμπτώματα όπως κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους και μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα . Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει περίπου το 38%.

, που ξεκινά με συμπτώματα όπως κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους και μπορεί να εξελιχθεί σε . Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει περίπου το 38%. Τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει χαμηλή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσο συχνός είναι παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 150.000 περιστατικά HFRS κάθε χρόνο, κυρίως σε Ευρώπη και Ασία, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην Κίνα.

Στις ΗΠΑ, από το 1993 έως το 2023 έχουν καταγραφεί 890 περιπτώσεις hantavirus. Ορισμένα στελέχη, όπως ο ιός Seoul, εντοπίζονται παγκοσμίως.

Θεραπεία, αντιμετώπιση και πρόληψη

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον hantavirus. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, όπως οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αντιικά φάρμακα και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμοκάθαρση.

Οι ασθενείς με βαριά συμπτώματα χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι ειδικοί συστήνουν την αποφυγή επαφής με τρωκτικά και την απομάκρυνσή τους από κατοικίες και χώρους εργασίας. Παράλληλα, προτείνεται η σφράγιση σημείων εισόδου σε υπόγεια και σοφίτες, καθώς και η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό χώρων με περιττώματα τρωκτικών.



Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική νόσο που συνδέθηκε με χανταϊό, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της λοίμωξης.