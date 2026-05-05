MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Υόρκη: Έβαψαν με σπρέι σβάστικες σε σπίτια και συναγωγές

|
THESTIVAL TEAM

Με αντισημιτικά γκραφίτι και σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης (NYPD).

Το συμβάν με τις σβάστικες και τα αντισημιτικά γκραφίτι εγγράφεται σε σειρά ενεργειών που χαρακτηρίζονται αντισημιτικές στη Νέα Υόρκη, όπου ζει πολυπληθής εβραϊκή κοινότητα -η μεγαλύτερη εκτός Ισραήλ. Παιδικές χαρές, χώροι λατρείας και το μετρό έχουν γίνει θέατρα τέτοιων περιστατικών.

Στη συνοικία Ρίγκο Παρκ, στο Κουίνς, σε εξωτερικό τοίχο συναγωγής βρέθηκε γκραφίτι με σπρέι. Επρόκειτο για σβάστικα και τις λέξεις «χάιλ Χίτλερ», πιστοποιούν εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης (NYPD) διευκρίνισε πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη ως αυτό το στάδιο, πάντως η έρευνα που διενεργεί παραμένει σε εξέλιξη.

«Συναγωγές και κατοικίες στο Κουίνς βανδαλίστηκαν τη νύχτα με τρεις σβάστικες και άλλα αντισημιτικά γκραφίτι», επιβεβαίωσε η Τζούλι Μένιν, η δημοκρατική πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, μέσω X. «Με τον αντισημιτισμό σε άνοδο εδώ και σ’ όλη την υφήλιο, θα υπερασπιζόμαστε πάντα την εβραϊκή κοινότητά μας και θα καταπολεμάμε το μίσος», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, που έχει χαρακτηρίσει το κράτος του Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ», κατηγορείται από κάποια μέλη της εβραϊκής κοινότητας πως τροφοδοτεί την άνοδο του αντισημιτισμού με τις πολιτικές θέσεις του -ο ενδιαφερόμενος αντικρούει τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με πρόσφατους αριθμούς της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα επεισόδια αντισημιτικής φύσης αυξήθηκαν αλματωδώς (+182%) στη μητρόπολη το διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει δεσμευτεί πως θα παραμείνει «ακλόνητος στο πλάι των εβραίων γειτόνων μας» στον αγώνα «για να εξαλειφθεί η μάστιγα του αντισημιτισμού στην πόλη μας».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της οργάνωσης Jewish Majority («Εβραϊκή Πλειοψηφία»), το 82% των εβραίων ψηφοφόρων στην πόλη -τα δυο τρίτα εκ των οποίων ψήφισαν τον κ. Μαμντάνι- δηλώνει ανήσυχο για την «άνοδο του αντισημιτισμού στη Νέα Υόρκη».

Νέα Υόρκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: “Την αγαπούσα, μετανιώνω”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για τις 8 και 9 Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Τρικυμία στο ποτήρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για πιθανή αποχώρηση Ryanair: Από τον “κόμβο των Βαλκανίων” στον κίνδυνο αποσύνδεσης η Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή